Песков высказался об ускорении урегулирования конфликта на Украине

Песков: Темпы урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно ускорить

Процесс урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно ускорить в сравнении с нынешними темпами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Объективно здесь трудно говорить о возможности какого-то сильного ускорения», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал выполнение договоренностей в ходе переговоров с Украиной и отметил, что их реализация требует времени и определенных подготовительных мероприятий. В качестве примера официальный представитель Кремля указал на реализацию обмена телами в формате «6000 на 6000». «Я воздержусь, не буду давать оценку темпам переговоров», — подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал об интересах России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил нежелание Москвы затягивать переговорный процесс.