Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 1 июля 2025Бывший СССР

Песков высказался об ускорении урегулирования конфликта на Украине

Песков: Темпы урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно ускорить
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Процесс урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно ускорить в сравнении с нынешними темпами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Объективно здесь трудно говорить о возможности какого-то сильного ускорения», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал выполнение договоренностей в ходе переговоров с Украиной и отметил, что их реализация требует времени и определенных подготовительных мероприятий. В качестве примера официальный представитель Кремля указал на реализацию обмена телами в формате «6000 на 6000». «Я воздержусь, не буду давать оценку темпам переговоров», — подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал об интересах России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил нежелание Москвы затягивать переговорный процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Зеленский одобрил создание трибунала против России

    Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости