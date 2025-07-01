В Херсонской области заявили о срыве попыток ВСУ форсировать Днепр

Сальдо: Российские войска пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся форсировать Днепр в Херсонской области, однако все попытки пресекаются российскими войсками. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате подобных операций украинские войска несут потери в технике и живой силе, так как их встречает немедленный и жесткий огонь со стороны Вооруженных сил России.

«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жесткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе», — рассказал чиновник.

Ранее Сальдо допустил вывод украинских войск с подконтрольной Киеву правобережной части региона. По его словам, для этого должны быть соответствующие политические и военные решения.