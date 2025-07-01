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13:18, 1 июля 2025Мир

В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Песков: Кремль не исключает международного телефонного разговора Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Кремль не исключает международного телефонного разговора президента России Владимира Путина во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора», — сказал представитель Кремля.

Песков пообещал своевременно сообщить о факте разговора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине. Глава Белого дома не уточнил, когда именно может состояться этот разговор.

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