В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Песков: Кремль не исключает международного телефонного разговора Путина

Кремль не исключает международного телефонного разговора президента России Владимира Путина во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора», — сказал представитель Кремля.

Песков пообещал своевременно сообщить о факте разговора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине. Глава Белого дома не уточнил, когда именно может состояться этот разговор.