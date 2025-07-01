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20:35, 1 июля 2025Мир

В ООН прокомментировали конфликт России и Азербайджана

ООН выступает за урегулирование между Россией и Азербайджаном путем дипломатии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

ООН знает о возросшей напряженности в отношениях России и Азербайджана и выступает за урегулирование конфликта путем дипломатии. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно осведомлены о растущей напряженности между Азербайджаном и РФ, об инцидентах в обеих странах. Мы очень надеемся, что все это будет урегулировано по дипломатическим каналам», — сказал он.

Комментируя задержание в Баку журналистов Sputnik, чиновник выразил надежду, что стороны конфликта гарантируют беспрепятственную работу прессы.

Ранее Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Они приговорены к четырем месяцам предварительного заключения.

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