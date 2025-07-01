В ООН прокомментировали конфликт России и Азербайджана

ООН выступает за урегулирование между Россией и Азербайджаном путем дипломатии

ООН знает о возросшей напряженности в отношениях России и Азербайджана и выступает за урегулирование конфликта путем дипломатии. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно осведомлены о растущей напряженности между Азербайджаном и РФ, об инцидентах в обеих странах. Мы очень надеемся, что все это будет урегулировано по дипломатическим каналам», — сказал он.

Комментируя задержание в Баку журналистов Sputnik, чиновник выразил надежду, что стороны конфликта гарантируют беспрепятственную работу прессы.

Ранее Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Они приговорены к четырем месяцам предварительного заключения.