В парламенте Британии призвали срочно ввести еще одну визу по украинскому образцу

Sky News: В Британии призвали ввести визу по украинскому образцу для палестинцев

Десятки членов парламента призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера «срочно» ввести визу по украинскому образцу, чтобы жители сектора Газы, у которых есть родственники в стране, могли приезжать в Британию. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, 67 депутатов и лордов, представляющих весь политический спектр, обратились к премьер-министру и министру внутренних дел Иветт Купер с просьбой создать «программу поддержки семей в секторе Газа», чтобы воссоединить палестинцев с их близкими в Великобритании до тех пор, пока не станет безопасно возвращаться на родину.

«Точно так же, как Великобритания открыла свои двери для тех, кто бежал от преследований на Украине и в Гонконге, мы считаем, что такую ​​же щедрость следует проявить и к палестинским семьям», — говорится в письме законодателей.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа одного из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу. Отмечается, что Иссу аль-Иссу занимал должность начальника штаба в военном крыле организации.