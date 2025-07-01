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14:23, 1 июля 2025Россия

В России назвали цель удара ВСУ по Ижевску

Военкор Поддубный: Удар ВСУ по Ижевску — демонстрация возможностей Западу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ижевску, помимо практических соображений, направлена на демонстрацию возможностей Западу. Такое мнение высказал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

Украинские войска атаковали столицу Удмуртии утром 1 июля.

По словам Поддубного, ВСУ таким образом показали свои возможности западным спонсорам Украины. Он отметил, что беспилотники «Лютый» — один из них и совершил налет — производятся на деньги Германии. Он также напомнил о визите в Киев представителя властей Германии и его заявление о расширении сотрудничества в военно-технической сфере. Атака по Ижевску стала «отчетом Киева о проделанной работе», заключил журналист.

По последним данным, в результате налета на Ижевск жертвами стали три человека, еще 35 пострадали. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

ЖЗЛ
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