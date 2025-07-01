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13:51, 1 июля 2025Россия

Путину доложили об атаке ВСУ на Ижевск

Глава Удмуртии Бречалов доложил Путину об атаке беспилотников ВСУ на Ижевск
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ижевске

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.

Я буквально час назад говорил (...) с Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и [желает] скорейшего выздоровления пострадавшим. Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших будет оказана

Александр Бречаловглава Удмуртии

Согласно последней информации, при атаке ВСУ на Ижевск три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 35 человек пострадали. Десять из получивших травмы россиян находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали Удмуртию утром во вторник, 1 июля. Целью было одно из предприятий в Ижевске. После атаки власти отменили в городе все массовые мероприятия.

Город, предварительно, атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего начался мощный пожар. В сети появились кадры с бегущими от одного из дронов жителей Ижевска.

ЖЗЛ
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