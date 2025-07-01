В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

В атакованном дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. О таком решении сообщили в мэрии российского города.
В Ижевске 1 июля должны были состояться мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. На 2 июля в столице Удмуртии был намечен митинг-концерт.
До этого глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что после атаки беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть тяжелораненые. Еще часть граждан спасти не удалось.
Об атаке дронов на Ижевск стало известно утром во вторник, 1 июля. По предварительным данным, по столице Удмуртии наносили удары украинские беспилотники типа «Лютый».