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11:47, 1 июля 2025Россия

В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия на 1 и 2 июля
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Collection Maykova / Shutterstock / Fotodom

В атакованном дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. О таком решении сообщили в мэрии российского города.

В Ижевске 1 июля должны были состояться мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. На 2 июля в столице Удмуртии был намечен митинг-концерт.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что после атаки беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть тяжелораненые. Еще часть граждан спасти не удалось.

Об атаке дронов на Ижевск стало известно утром во вторник, 1 июля. По предварительным данным, по столице Удмуртии наносили удары украинские беспилотники типа «Лютый».

ЖЗЛ
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