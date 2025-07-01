Минздрав РФ создаст реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

В России создадут единый реестр пациентов с психиатрическими диагнозами и откроют к нему доступ силовикам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, реестр россиян с психиатрическими диагнозами будет создан при участии Минздрава. Отмечается, что информация в базу данных будет стекаться не только из государственных, но и из частных медучреждений.

Как отметила главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт, в реестр в первую очередь попадут данные о пациентах, «которые имеют тяжелые психические расстройства и склонность к совершению общественно опасных действий».

Ранее в России захотели сузить перечень показаний для проведения аборта. В частности, из показаний хотят исключить почти все психические заболевания.