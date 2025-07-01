В России сжался объем выданных автокредитов

НБКИ: За пять месяцев в России выдали автозаймов на 457 миллиардов рублей

За первые пять месяцев 2025 года в России выдали автокредитов на 457,2 миллиарда рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года снижение составило 53,1 процента. Самые большие объемы этих ссуд зафиксировали в Москве (37,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (25,2 миллиарда рублей), Краснодарском крае (23,4 миллиарда рублей) и Татарстане (22,5 миллиарда рублей).

Сильнее всего объем сократился в Ростовской области (минус 58,5 процента), Москве (минус 54,9 процента), Московской области (минус 54,9 процента), Санкт-Петербурге (минус 54,4 процента), а также Челябинской области (минус 52,6 процента).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, падение выдачи автокредитов объясняется ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, сказались макропруденциальные ограничения, касающиеся выдачи таких займов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки.

Ранее руководитель Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках 40-процентного падения российского автомобильного рынка, но заверил, что ведомство ищет способы избежать такого развития событий. Он также констатировал фактическую заморозку рынка автомобильного кредитования из-за высокой ключевой ставки.