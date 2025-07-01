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12:39, 1 июля 2025Наука и техника

В России высказались о способном «сжигать все» новом оружии Китая

Обозреватель Шлепченко: Новым оружием Китая может быть электромагнитная бомба
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Новым оружием Китая, которое вызывает полное отключение электроэнергии в зоне поражения и сжигает все, но гуманно, может быть электромагнитная бомба. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Центральное телевидение Китая показало зрителям анимированное видео с демонстрацией нового оружия 29 июня. Название и тип вооружения не приводились, однако эксперты предположили, что это может быть как ракета, так и графитовая бомба.

Шлепченко считает, что, судя по описанию, это не графитовая бомба, а другой класс боеприпаса. «Широко известное название — это электромагнитная бомба или электронная бомба. В английской литературе используется термин "генератор со взрывным обжатием электромагнитного поля" или же "ударноволновой излучатель"», — предположил он.

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Эксперт рассказал, что внутри такого боеприпаса есть камера, в которой создается стоячая электромагнитная волна, которая отражается от стенки к стенке. Затем происходит взрывное обжатие ее объема, расстояние между стенками сокращается и повышается частота волны.

«Когда происходит схлопывание, оболочка разрушается, и эта обжатая электромагнитная волна, длина которой сократилась до очень незначительных состояний, происходит выплеск электромагнитной энергии. Она выжигает за счет наведенного электричества, контактируя с незащищенной электроникой, у которой нет заземления», — пояснил Шлепченко.

В 2019 году журнал The Washington Free Beacon, ссылаясь на данные разведки Соединенных Штатов, сообщил, что несколько стран, прежде всего Китай, Россия, Северная Корея и Иран, создают мощные электромагнитные супербомбы, способные вывести из строя электронику потенциального противника. Подобное оружие при взрыве в космосе способно нарушить работу критически важных военных спутников, а при применении в атмосфере — парализовать функционирование наземных радиоэлектронных устройств.

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