Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 1 июля 2025Силовые структуры

В российском городе неизвестные открыли стрельбу по людям

Во Владикавказе неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Во Владикавказе неизвестные устроили стрельбу на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По его данным, стрельба произошла около кафе на улице Генерала Дзусова. Посетители заведения поссорились, началась драка. Участники конфликта вышли на улицу, тогда в ход пошли травматический пистолет и боевой автомат. Ранения грудной клетки получил 21-летний юноша. Еще одному молодому человеку попали в руку.

Отмечается, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция.

Ранее в Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Появилась информация о пилотах разбившегося под Нижним Новгородом истребителя Су-27

    В России порассуждали о дважды взятой под контроль ЛНР

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости