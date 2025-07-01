В российском городе неизвестные открыли стрельбу по людям

Во Владикавказе неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие

Во Владикавказе неизвестные устроили стрельбу на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По его данным, стрельба произошла около кафе на улице Генерала Дзусова. Посетители заведения поссорились, началась драка. Участники конфликта вышли на улицу, тогда в ход пошли травматический пистолет и боевой автомат. Ранения грудной клетки получил 21-летний юноша. Еще одному молодому человеку попали в руку.

Отмечается, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Сейчас их разыскивает полиция.

Ранее в Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми.