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14:38, 1 июля 2025Экономика

В российском городе решили уложить асфальт в лужу

В Лобне рабочие начали укладывать асфальт в лужу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В подмосковном городе Лобне строители начали укладывать асфальт в большую лужу на дороге. Подрядчика отчитала местная администрация, пишет издание «Подъем».

Очевидцы засняли на видео, как на улице Пушкина один из рабочих черпает воду лопатой, чтобы вылить ее в другую сторону лужи. Параллельно с этим его коллеги укладывали в скопление жидкости асфальт.

Власти города объяснили, что подрядчик должен был заняться ямочным ремонтом. Узнав о нарушении, сотрудники администрации выехали на место проведения работ и подтвердили факт недобросовестной работы. «Подрядчику указано на нарушение, составлен акт. Дополнительно сообщаем, что подрядчик несет гарантийные обязательства по устранению всех недостатков в течение года с момента укладки», — заявили в администрации.

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