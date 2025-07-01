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13:51, 1 июля 2025Россия

В российском регионе вдвое увеличили выплату за отправку на СВО

В Новосибирской области увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Новосибирской области вдвое увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

Ранее размер единовременной выплаты военнослужащим СВО в российском регионе составлял 1,2 миллиона рублей — 800 тысяч рублей региональная часть, и 400 тысяч — федеральная. Теперь тем, кто заключит контракт в период с 1 июля до 30 сентября 2025 года, выплатят суммарно 2 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона — региональная часть.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов пояснил, что решение увеличить размер выплаты было принято для того, чтобы сделать условия контракта более привлекательными.

Ранее другой российский регион утвердил рекордную выплату для новобранцев СВО. При заключении контракта с Минобороны в Ханты-Мансийском автономном округе начали платить 3,2 миллиона рублей.

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