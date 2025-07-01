В Рязанской области составили карту грибных мест

В Рязанской области составили карту лучших грибных мест в регионе. Соответствующий материал публикует новостной портал «Рзн.инфо».

Журналисты проанализировали публикации в социальных сетях и сообщения на форумах местных грибников, после чего составили карту самых грибных мест в Рязанской области. В список вошло более 20 районов региона.

Ранее в Волгоградской области обнаружили редчайшие грибы и растения. Специалисты нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги региона.