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13:10, 1 июля 2025Россия

Военный обозреватель порассуждал о выжигающем электронику противника супероружии России

Обозреватель Шлепченко порассуждал о применении РФ оружия против электроники ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще до начала специальной военной операции (СВО) в России рекламировали супероружие, способное выводить из строя электронику противника. Однако пока непосредственно на передовой не видно признаков реального применения такого вооружения. Вопросом о том, почему так происходит, задался военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Рассуждение в этом ключе он начал, комментируя ракету нового типа для поражения электросетей, которую представили в Китае. Обозреватель задался вопросом, почему же подобное вооружение не применяется Россией, если его еще давно рекламировали.

«У нас эта тема очень была распиаренная, у нас некоторое количество людей любило на этом пиариться, рассказывать, какие они там межзвездные технологии создают», — отметил Шлепченко.

Но когда дело дошло до реальных боевых действий, добавил обозреватель, и возникла действительно острая потребность в данных технологиях, такого вооружения в войска не поступило. При этом у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть преимущество в виде хорошей связи через терминалы Starlink. «И казалось бы, острейшая потребность. Давайте, применяйте свои волшебные приборчики, которые вы включите — и все упадет», — призвал обозреватель, говоря о российском вооружении, отключающем вражескую электронику.

Однако, продолжил Шлепченко, таких технологий ВС РФ пока так и не применили. «А вот не работает. За три года мы не видим никаких признаков, что Россия может применять», — заключил обозреватель.

Наряду с этим Шлепченко высказался о способном «сжигать все» новом оружии Китая, которое вызывает полное отключение электроэнергии в зоне поражения. Эксперт рассказал, что внутри такого боеприпаса есть камера, в которой создается стоячая электромагнитная волна, которая отражается от стенки к стенке.

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