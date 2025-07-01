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12:08, 1 июля 2025Россия

Вскрылись неожиданные детали в истории о сожженных после проигрыша в казино гениталиях

Поступивший в больницу с ожогами гениталий мужчина оказался завкафедрой вуза
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kaysha / Unsplash

Поступивший в больницу Сочи с ожогами гениталий и ягодиц мужчина оказался 52-летним доктором наук и завкафедрой Башкирского университета. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

В этой истории также вскрылись неожиданные детали. Изначально пострадавший заявил медикам, что сам нанес себе увечья, якобы не совладав с эмоциями после крупного проигрыша в казино — речь шла о сумме в 300 тысяч рублей. По данным канала, травмы ему мог нанести его знакомый, с которым они вместе отдыхали на курорте.

По словам пострадавшего, во сне он ничего не почувствовал, а обратил внимание на травмы только утром — низ живота был покрасневший и сильно болел. В больницу его привез тот самый знакомый, который якобы и придумал историю с проигрышем в казино.

Канал утверждает, что мужчина уже сознался, что жег завкафедрой российского вуза утюгом, но мотивов не пояснил. Пациент сейчас находится в Краснодарской больнице, куда его транспортировали из Сочи.

Ранее сообщалось, что с ожогами был экстренно госпитализирован некий чиновник из Башкирии. Медики диагностировали у него инфицированный контактный ожог живота, паха, обоих бедер, полового члена и мошонки, ягодиц второй и третьей степени, а также ожоги 12 процентов площади тела и множественные ушибленные раны головы, гематомы лица, рук и ног.

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