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15:46, 1 июля 2025Экономика

Россиянам дали советы по выбору надежного застройщика

Риелтор Шмелев: Переводить деньги застройщику напрямую рискованно
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Переводить деньги за покупку квартиры застройщику напрямую рискованно. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил член Гильдии риелторов Москвы Владимир Шмелев.

По его наблюдениям, такая схема зачастую является мошеннической. Соглашаться на прямые переводы нельзя ни при каких условиях, даже если девелопер обещал существенную скидку. Перед заключением сделки стоит тщательно проверить документацию: риелтор советует изучить разрешение на строительство и проектную декларацию. В последней должны быть указаны сроки сдачи объекта, характеристики дома и структура стройкомпании.

Также необходимо проверить, находится участок, на котором ведется строительство, в собственности девелопера или арендуется. Статус участка можно проверить через выписку из ЕГРН по его кадастровому номеру. Если же застройщик арендует землю, в интересах дольщика узнать, исправно ли компания платит по счетам. Просрочки по арендным платежам влекут расторжение договора, из-за чего стройку могут «заморозить», предупреждает Шмелев. Перед тем, как связываться с компанией, ее следует проверить на предмет банкротства и исков. Данная информация доступна в картотеке арбитражных дел — по ИНН застройщика можно понять, есть ли к нему судебные претензии, включен ли он в процедуры наблюдения или внешнего управления.

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Стоит изучить и предыдущие проекты девелопера. Можно посетить уже построенные объекты, поговорить с жильцами и изучить отзывы. Регулярные задержки сдачи, жалобы дольщиков и некачественная отделка могут говорить о недобросовестности компании, обращает внимание эксперт. О стабильности застройщика может свидетельствовать ипотечная аккредитация, но ее наличие не является индульгенцией. «Даже аккредитованный застройщик может попасть в кризис», — подчеркивает Шмелев. Кроме того, риелтор отмечает, что о надежности компании говорит участие банков в проектном финансировании. Оформлять сделку следует строго в рамках закона «О долевом строительстве», подписывая договор долевого участия через Росреестр. Проводить оплату рекомендуется строго через эксроу-счета — альтернативные схемы представляют опасность для покупателя.

Ранее россиян проинструктировали на случай, если застройщик сдал квартиру меньшей площади. Приходить на приемку жилплощади стоит с замерщиком, однако оспорить площадь полученной квартиры можно и после подписания акта приема-передачи. Недостающие квадратные меры девелопер обязан возместить деньгами — обычно средства компенсируют в течение десяти дней. В противном случае следует обратиться в суд.

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