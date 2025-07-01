Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:35, 1 июля 2025Из жизни

Женщина пожаловалась на боли в животе, приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

В Китае женщина приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stringer/ Reuters

Жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына. Об этом сообщает South China Morning Post.

16 июня женщина по фамилии Ли почувствовала дискомфорт в животе после обеда и решила, что просто переела. Когда боль не прошла, она отправилась в ближайшую больницу, взяв в аренду электросамокат. После ряда срочных обследований врачи сообщили ей о беременности. Уже через час после начала приема она родила здорового мальчика весом 2,5 килограмма.

Ли не заметила отсутствия месячных из-за нерегулярного цикла и даже не подозревала, что беременна. «Я была в шоке, когда мне сказали, что я рожаю», — призналась женщина. У нее и мужа уже есть шестилетний сын, и они не планировали второго ребенка.

Ли рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате. «Но малыш здоров, а значит, он очень сильный», — добавила она. Муж Ли, работавший в другом городе, сразу приехал, узнав о рождении сына.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

В ноябре 2024 года сообщалось, что жительница американского штата Иллинойс узнала о беременности благодаря простуде. Женщина обратилась к врачу, который случайно обнаружил, что она беременна четверняшками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поблагодарил Трампа

    Искусанная комарами туристка упала головой на бетонную лестницу и забилась в конвульсиях

    В России выставили на продажу самый первый iPhone за 13 миллионов рублей

    Следователи поймали изнасиловавшего и расправившегося с ребенком 30 лет назад россиянина

    Дочь Волочковой захотела отказаться от фамилии матери

    Песков высказался об ускорении урегулирования конфликта на Украине

    Российский профессор-востоковед попал под уголовную статью

    Москвичей призвали не грешить на погоду

    Виталия Гогунского назвали плюшевым мужчиной

    Женщина пожаловалась на боли в животе, приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости