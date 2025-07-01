Женщина пожаловалась на боли в животе, приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

В Китае женщина приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

Жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына. Об этом сообщает South China Morning Post.

16 июня женщина по фамилии Ли почувствовала дискомфорт в животе после обеда и решила, что просто переела. Когда боль не прошла, она отправилась в ближайшую больницу, взяв в аренду электросамокат. После ряда срочных обследований врачи сообщили ей о беременности. Уже через час после начала приема она родила здорового мальчика весом 2,5 килограмма.

Ли не заметила отсутствия месячных из-за нерегулярного цикла и даже не подозревала, что беременна. «Я была в шоке, когда мне сказали, что я рожаю», — призналась женщина. У нее и мужа уже есть шестилетний сын, и они не планировали второго ребенка.

Ли рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате. «Но малыш здоров, а значит, он очень сильный», — добавила она. Муж Ли, работавший в другом городе, сразу приехал, узнав о рождении сына.

В ноябре 2024 года сообщалось, что жительница американского штата Иллинойс узнала о беременности благодаря простуде. Женщина обратилась к врачу, который случайно обнаружил, что она беременна четверняшками.