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12:33, 1 июля 2025Забота о себе

Женщина списала боль в ногах на воспаление нерва и оказалась смертельно больна

People: Онемение пальцев ног стало первым симптомом лейкоза у американки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: spukkato / Getty Images

Жительница США Бриттни Ларджент почувствовала онемение пальца на правой ноге, которое постепенно переросло в боль и оказалось первым симптомом рака. Ее историю публикует издание People.

Ларджент рассказала, что поначалу списала неприятные ощущения на ишиас (воспаление седалищного нерва) и пыталась делать растяжку для облегчения своего состояния, но это не помогло. Боль становилась все сильнее, распространилась от поясницы по всей правой ноге и мешала спать. «Через две недели муж отвез меня в отделение неотложной помощи, там подтвердили, что это похоже на ишиас, и отправили меня домой», — вспоминает женщина.

Повторная консультация у семейного терапевта, анализ крови и назначенная после анализа биопсия костного мозга выявили у американки смертельно опасное заболевание — острый миелоидный лейкоз. С февраля Ларджент начала проходить курсы химиотерапии.

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