Женщина списала боль в ногах на воспаление нерва и оказалась смертельно больна

People: Онемение пальцев ног стало первым симптомом лейкоза у американки

Жительница США Бриттни Ларджент почувствовала онемение пальца на правой ноге, которое постепенно переросло в боль и оказалось первым симптомом рака. Ее историю публикует издание People.

Ларджент рассказала, что поначалу списала неприятные ощущения на ишиас (воспаление седалищного нерва) и пыталась делать растяжку для облегчения своего состояния, но это не помогло. Боль становилась все сильнее, распространилась от поясницы по всей правой ноге и мешала спать. «Через две недели муж отвез меня в отделение неотложной помощи, там подтвердили, что это похоже на ишиас, и отправили меня домой», — вспоминает женщина.

Повторная консультация у семейного терапевта, анализ крови и назначенная после анализа биопсия костного мозга выявили у американки смертельно опасное заболевание — острый миелоидный лейкоз. С февраля Ларджент начала проходить курсы химиотерапии.

Ранее 25-летний житель Японии попал в больницу после того, как полгода не мог поднять голову из-за неестественно выгнутого позвоночника. Из отчета следует, что из-за увлечения видеоиграми японец испытывал сильную боль в шее, стал мало есть и сильно похудел.