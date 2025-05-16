Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:30, 16 мая 2025Забота о себе

Заядлый геймер попал в больницу с неестественно выгнутым позвоночником

Daily Mail: 25-летний японец из-за видеоигр полгода не мог поднять голову
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

25-летний житель Японии попал в больницу после того, как полгода не мог поднять голову из-за неестественно выгнутого позвоночника. Его историю опубликовало издание Daily Mail со ссылкой на описание медицинского случая в журнале JOS Case Reports.

Молодой мужчина с подростковых лет был заядлым геймером. После травли в школе он перестал посещать уроки, заперся дома и увлекся видеоиграми. Ежедневно он много часов подряд сидел, опустив голову над смартфоном, и играл.

Из отчета следует, что из-за видеоигр японец в течение шести месяцев испытывал сильную боль в шее и не мог поднять голову. Кроме того, у него возникли проблемы с глотанием, поэтому он стал мало есть и сильно похудел. Когда мужчина обратился к врачам, выяснилось, что позвонки в шейном отделе его позвоночника были деформированы и смещены, а на их месте образовалась рубцовая ткань.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Сначала специалисты пытались закрепить шею мужчины в вертикальном положении с помощью специального воротника, но он жаловался на онемение в теле. Тогда было принято решение провести ему операцию. «Сначала медики удалили небольшие фрагменты позвонков и часть образовавшейся рубцовой ткани. Затем вставили в шею несколько винтов и металлических стержней, которые удерживали осанку», — говорится в статье.

Отмечается, что к серьезным последствиям для здоровья привела привычка мужчины долго сидеть с опущенной головой. Усиливающим патологию фактором также было скрытое нарушение развития.

Ранее бодибилдерша Кристина Анджели рассказала, что заметила одну встревожившую ее деталь, когда рассматривала себя на видео после соревнований. Оказалось, что это был признак рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

    Обвиняемая в расчленении бывшего мэра Самары внучка прошла экспертизу

    Система маркировки «Честный знак» оказалась непригодной к защите от подделок

    Эксперт высказался об исчезновении одного класса новостроек в Москве

    Стало известно о возможном возобновлении переговоров России и Украины

    Канцлер Германии оценил переговоры в Стамбуле

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Хирург раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок

    В зоне СВО оценили доработанный СКАТ

    Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости