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11:32, 15 мая 2025Забота о себе

Бодибилдерша заметила неприятную деталь на своем видео и оказалась смертельно больна

Daily Mail: Меланома попала на видео австралийки за месяцы до диагноза
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Бодибилдерша Кристина Анджели после очередных соревнований заметила на видео неприятную деталь и оказалась смертельно больна. Историю австралийки опубликовало издание Daily Mail.

В своих социальных сетях Анджели опубликовала видео, сделанное два года назад во время соревнований — в ролике отчетливо видна большая родинка возле уха. «Она еще не знает, что эта родинка над ее ухом — рак», — подписала она публикацию. Через несколько месяцев из эстетических соображений женщина решила удалить новообразование. «Когда ее удаляли, врач сказал мне, что это рискованно, так как она находится рядом с крупным нервом. Я могла полностью потерять чувствительность левой стороны лица. Это было только начало...» — вспомнила она.

Исследования показали, что родинка была меланомой — самой опасной для жизни формой рака кожи. У Анджели диагностировали вторую стадию заболевания — распространиться на другие ткани оно не успело. Уже два года женщина живет в ремиссии, однако с таким диагнозом ей требуется регулярно проходить осмотр у онколога.

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