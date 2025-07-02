10-летняя туристка не выжила во время экскурсии по замку в Европе

La Depeche: 10-летняя туристка из США не выжила в Версальском дворце

Юная туристка из США отправилась на экскурсию по замку в Европе и не выжила. Об этом сообщает газета La Depeche.

По данным источника, инцидент произошел поздним вечером во вторник, 1 июля. 10-летняя девочка, отдыхавшая с семьей во Франции, посетила Версальский дворец и во время прогулки по двору поместья почувствовала себя плохо.

Путешественница потеряла сознание и больше не пришла в себя. Скорая помощь и бригада спасателей приехали на место происшествия быстро, однако реанимировать туристку не удалось.

Выяснилось, что девочка была слаба здоровьем и страдала от хронических болезней, ей требовался особый уход. Медики констатировали, что причиной трагедии стал сердечный приступ. Уточняется, что в тот день во Франции стояла аномальная жара, которая могла стать отягощающим фактором.

Ранее четырехлетний мальчик пошел плавать в бассейн отеля во время отдыха в Европе и не смог выбраться из воды. Спасатели вытащили его, однако ребенок не пришел в сознание.