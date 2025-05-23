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18:04, 23 мая 2025Путешествия

Четырехлетний мальчик пошел плавать в бассейне на курорте Европы и не выжил

The Sun: Четырехлетний мальчик не выжил в отеле на острове Тенерифе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Vincent West / Reuters

Четырехлетний британский мальчик не смог самостоятельно выбраться из воды во время отдыха на популярном курорте Европы. О происшествии сообщает The Sun со ссылкой на Telecinco.

По данным источника, мальчик пошел плавать в бассейн отеля на острове Тенерифе, Испания. Однако ребенку потребовалась помощь. Спасатель вытащил его, но мальчик не пришел в сознание. Реанимировать его самостоятельно пытались постояльцы отеля, которые представились врачами. На место происшествия направили две машины скорой помощи и медицинский вертолет.

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Уточняется, что медсестра из службы скорой помощи Канарских островов по телефону давала инструкции по искусственному дыханию, пока спасатели искали дефибриллятор. Медики провели расширенные реанимационные мероприятия, но ребенок не выжил.

Ранее на курорте в Испании восьмилетний мальчик выпал из окна отеля и распорол себе живот осколками. В тяжелом состоянии медики доставили мальчика в ближайшую больницу города Кальвии.

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