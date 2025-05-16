Восьмилетний мальчик выпал из окна и распорол живот в отеле на курорте Европы

Cronica Balear: Ребенок получил травму живота в отеле Майорки

Восьмилетний мальчик выпал из окна отеля на курорте Европы и получил травму живота. Об этом сообщает Cronica Balear.

По данным источника, мальчик приехал с родителями в отпуск на Майорку, Испания. Семья остановилась в одном из отелей города Кальвии. После заселения ребенок решил отправиться к бассейну — его комната находилась на первом этаже, он разбежался по коридору и не заметил стеклянную дверь.

В итоге мальчик пробил стекло и распорол живот осколками. Сотрудники отеля бросились на помощь, скорая и полиция прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. Уточняется, что рана оказалась настолько серьезной, что стекло могло задеть внутренние органы. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу Сон-Эспасес, где ему провели экстренную операцию.

Ранее четырехлетний турист из России забрался на край безбортного отеля в Египте, где не было ограждений. Когда отец позвал мальчика, тот не понял, в какую сторону ему спускаться, и упал с шестиметровой высоты.

