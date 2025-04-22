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09:53, 22 апреля 2025Путешествия

Детей снова разрешат отсаживать от родителей в самолетах

Минтранс: Детей в самолете можно сажать на один ряд с родителями или позади них
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минтранс снова подготовил законопроект, в котором уточняется информация о том, как правильно размещать детей с родителями в самолете. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Изначально в январе в рамках борьбы с отсаживанием несовершеннолетних в российских авиакомпаниях Минтранс заявил, что сажать детей можно исключительно на соседнем кресле со взрослым сопровождающим.

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Теперь в ведомстве дополнили это требование на случай, если детей с одним родителем окажется больше, чем мест в одном ряду. В таком случае представители авиакомпании должны предоставить несовершеннолетним кресла на том же ряду через проход или на соседних рядах, которые находятся перед сопровождающим или позади него. Однако при этом класс обслуживания должен остаться тем же.

Если сопровождающих несколько, то они сами могут выбирать, с кем будут сидеть дети. Никаких уточнений о том, кому отдавать предпочтение — матери или отцу, — нет.

Также в законопроекте прописано, что необходимо делать, если пассажир с ребенком появились «в последний момент». Теперь под последним моментом имеется в виду ситуация, когда человек купил билет уже после начала регистрации на рейс, то есть за сутки до вылета. В этом случае если близлежащих мест не осталось, то взрослого и ребенка могут рассадить.

В 2024 году Минтранс выступил за введение круглогодичной скидки в размере 50 процентов в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Замминистра транспорта РФ Алексей Шило заявил, что вопрос обсуждался на разных площадках.

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