13-летнего мигранта выгнали из России через сутки после попавшего на видео происшествия

Mash: 13-летнего мигранта с семьей выслали из России после драки в Петербурге

13-летнего мигранта с семьей, проживавших в Санкт-Петербурге, выгнали из России через сутки после конфликта на проспекте Большевиков. Происшествие попало на видео, которое опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, несовершеннолетний приезжий стал участником спора в интернете и вызвал 16-летнего оппонента на встречу вживую. Однако мигрант пришел не один, а с компанией из трех человек. На кадрах с камеры наблюдения видно, что они набросились на молодого человека и начали наносить ему множественные удары ногами и кулаками.

Как выяснил канал, позже семью 13-летнего мальчика вычислила полиция. В результате подростка, его родителей, брата и семью депортировали.

Ранее в Ростовской области дети мигрантов жестоко избили пенсионера, жителя хутора Денисов, на которого случайно наехали, когда сдавали задом на автомобиле. После того, как пожилой мужчина сделал замечание, из машины вышли трое и набросились на него.