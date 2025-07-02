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11:30, 2 июля 2025Россия

13-летнего мигранта выгнали из России через сутки после попавшего на видео происшествия

Mash: 13-летнего мигранта с семьей выслали из России после драки в Петербурге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

13-летнего мигранта с семьей, проживавших в Санкт-Петербурге, выгнали из России через сутки после конфликта на проспекте Большевиков. Происшествие попало на видео, которое опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, несовершеннолетний приезжий стал участником спора в интернете и вызвал 16-летнего оппонента на встречу вживую. Однако мигрант пришел не один, а с компанией из трех человек. На кадрах с камеры наблюдения видно, что они набросились на молодого человека и начали наносить ему множественные удары ногами и кулаками.

Как выяснил канал, позже семью 13-летнего мальчика вычислила полиция. В результате подростка, его родителей, брата и семью депортировали.

Ранее в Ростовской области дети мигрантов жестоко избили пенсионера, жителя хутора Денисов, на которого случайно наехали, когда сдавали задом на автомобиле. После того, как пожилой мужчина сделал замечание, из машины вышли трое и набросились на него.

Вот это да!
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