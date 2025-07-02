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11:21, 2 июля 2025Ценности

Звезда «Универа» в купальнике снялась у бассейна

Российская актриса Наталья Рудова снялась в черном купальнике у бассейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова в откровенном наряде снялась у бассейна. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» разместила серию снимков, на которых позировала в черном раздельном купальнике с длинными завязками вдоль талии. При этом знаменитость распустила длинные светлые волосы.

Ранее в июне звезда сериала «Универ» вышла в свет с сумкой за 354 тысячи рублей. Наталья Рудова пришла на премьеру сериала «Театральная зона» в наряде, состоящем из черного топа и мини-юбки.

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