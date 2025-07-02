53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

Певица Анна Нетребко в белом мини-платье прогулялась по улице с сестрой

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко снялась в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 727 тысяч подписчиков.

53-летняя знаменитость показала кадры с прогулки по городским улицам со старшей сестрой — Натальей Эскильдсен. На них она предстала в белом мини-платье в черный горох и сандалиях.

Также звезда взяла с собой сумку в виде улитки и дополнила образ солнцезащитными очками и заколками для волос в форме сердец, украшенных белыми бусинами.

В марте Нетребко в купальнике поплавала в бассейне и показала фото фанатам.