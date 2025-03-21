53-летняя Анна Нетребко в купальнике поплавала в бассейне

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко снялась в купальнике

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко снялась в откровенном образе. Кадры она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном видео 53-летняя исполнительница поплавала в бассейне в слитном купальнике на тонких бретелях. Помимо этого, знаменитость распустила волосы. Известно, что звезда находилась в отеле Болгарии, куда приехала на гастроли.

В феврале Анна Нетребко отдохнула в джакузи в бикини. Исполнительница снялась в полосатом купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте.