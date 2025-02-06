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12:51, 6 февраля 2025Ценности

53-летняя Анна Нетребко отдохнула в джакузи в бикини

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко снялась в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Кадр: @anna_netrebko_yusi_tiago

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко отдохнула в откровенном виде в джакузи. Кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя исполнительница снялась в полосатом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте и распустила влажные от воды волосы. Свой образ она дополнила серьгами-кольцами и массивным браслетом с голубыми камнями.

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«Ну что еще русская девушка может делать ночью в Доминиканской республике после роскошных двух бокалов рома? Конечно, джакузи», — заявила знаменитость.

В декабре 2023 года Анна Нетребко ночью неожиданно сменила имидж. Она опубликовала снимок, на котором показала новую стрижку и прямую рваную челку. По словам исполнительницы, она решила самостоятельно укоротить волосы.

ЖЗЛ
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