53-летняя Анна Нетребко отдохнула в джакузи в бикини

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко снялась в бикини

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко отдохнула в откровенном виде в джакузи. Кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя исполнительница снялась в полосатом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте и распустила влажные от воды волосы. Свой образ она дополнила серьгами-кольцами и массивным браслетом с голубыми камнями.

«Ну что еще русская девушка может делать ночью в Доминиканской республике после роскошных двух бокалов рома? Конечно, джакузи», — заявила знаменитость.

В декабре 2023 года Анна Нетребко ночью неожиданно сменила имидж. Она опубликовала снимок, на котором показала новую стрижку и прямую рваную челку. По словам исполнительницы, она решила самостоятельно укоротить волосы.