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16:44, 20 декабря 2023Ценности

Оперная певица Анна Нетребко ночью неожиданно сменила имидж

Оперная певица Анна Нетребко ночью самостоятельно сменила стрижку

Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко неожиданно сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором показала новую стрижку и прямую рваную челку. По словам исполнительницы, ночью она решила самостоятельно укоротить волосы. «Ну привет, Джоан Джетт! Клевые идеи всегда рождаются ночью», — подписала Нетребко публикацию.

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Подписчики оценили преображение Нетребко в многочисленных комментариях. «Королева», «Вам идет», «Класс», «Красивая!» — высказывались поклонники. С их мнением согласился и историк моды Александр Васильев. «Невероятная Анна!» — подчеркнул он.

Ранее рэперша Карди Би сменила имидж после развода с мужем, рэпером Offset. Она поделилась с фанатами серией снимков, на которых запечатлена со стрижкой пикси с челкой.

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      Карина Черных
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