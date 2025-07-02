55-летняя Ума Турман снялась в откровенном наряде для журнала

55-летняя актриса Ума Турман снялась в сетчатом комбинезоне для журнала Flaunt

Американская актриса и бывшая модель Ума Турман снялась в откровенном наряде для журнала Flaunt. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда «Убить Билла» и «Криминального чтива» предстала на размещенном черно-белом кадре в сетчатом комбинезоне. Кроме того, она примерила комплект нижнего белья, который состоял из бандо и трусов с высокой посадкой.

В то же время в соцсетях издания были опубликованы снимки знаменитости в рубашке и классических брюках. Вдобавок она позировала в жилете, который надела на голое тело.

Ранее сообщалось, что американская актриса, продюсер и экс-манекенщица Шэрон Стоун снялась в откровенной рекламе бренда Mugler. Тогда знаменитость позировала у бассейна под открытым небом в черном макси-платье, которое оголяло ее плечи.