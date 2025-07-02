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15:20, 2 июля 2025Ценности

56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

Актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс показали лица без макияжа
Мария Винар
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Фото: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон показала совместные с Кортни Кокс снимки. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре звезды популярного телесериала «Друзья» предстали в черной одежде. 56-летняя Энистон позировала перед камерой в топе и очках с прозрачными линзами. 61-летняя Кокс, в свою очередь, была запечатлена в футболке. При этом можно заметить, что на лицах знаменитостей отсутствовал макияж.

В январе сообщалось, что Энистон решила отказаться от косметологических процедур после критики фанатов ее внешности. Так, актриса решила больше не прибегать к инъекциям филлеров, поскольку ее расстроил хейт со стороны общественности по поводу отекшего лица.

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