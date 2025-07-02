Агутин дал концерт в самолете по пути в Сочи

Агутин дал концерт в самолете Москва — Сочи ради спасения дельфинов

Российский певец Леонид Агутин устроил музыкальный сюрприз для пассажиров самолета, летевшего в Сочи. Как сообщает «Блокнот», звезда российской эстрады выступил прямо на борту на высоте 10 тысяч метров.

Необычный концерт прошел в рамках благотворительного музыкального рейса. Вместе с Агутиным перед пассажирами выступил дуэт Socrat & Lera. Ведущим «небесного шоу» стал Андрей Давинчи. Пассажиры оказались в восторге от происходящего. «Это было невероятно!», «Повезло попасть на бесплатный концерт в воздухе», — поделились они впечатлениями, передает KP.RU.

Мероприятие приурочили к VI Семейному образовательному форуму AguTeens, который проходит в Сочи с 1 по 11 июля. Доходы от рейса направят на благотворительность — в том числе на восстановление популяции дельфинов в Черном море.

Ранее в Севастополе неравнодушные люди спасли дельфина, которого выкинуло на берег. На данный момент Бублика пытаются выходить, для того чтобы он вновь смог вести самостоятельную жизнь.