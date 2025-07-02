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04:37, 2 июля 2025Культура

Актера из «Универа» заочно приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине

Суд в Виннице заочно приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам тюрьмы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

На Украине Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певца и актера Виталия Гогунского, получившего всенародную популярность за роль Кузи в российском ситкоме «Универ». Об этом сообщает ТАСС.

Приговором суда артист также лишен права занимать должности, которые связаны с организацией и проведением мероприятий политического характера. Кроме того, конфисковано все имущество телезвезды. Судья постановил взыскать с него в пользу Украины 380 долларов в качестве расходов за проведенную экспертизу.

Виталий Гогунский является уроженцем города Кременчуг, что в Полтавской области. Выступил в поддержку российской армии с начала специальной военной операции (СВО). В июне 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против актера дело за «оправдание действий России». Также украинские силовики обвинили его в коллаборационизме и пропаганде войны.

Ранее в этом же суде было рассмотрено дело в отношении блогера Пучкова и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова: его приговорили к 10 годам тюрьмы. Как указывалось в материалах, российский интернет-деятель признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий.

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