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04:24, 2 июля 2025Мир

Американская журналистка рассказала о необычной просьбе Трампа

Трамп просил журналистку Оуэнс свернуть расследование о прошлом жены Макрона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит является биологическим мужчиной, рассказала о необычной просьбе главы США Дональда Трампа. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

По ее словам, Трамп просил «не форсировать эту тему». Повлиять на Оуэнс американского лидера просил лично Макрон в ходе визита в Белый дом. Вскоре глава Белого дома позвонил журналистке. «Я видел [жену Макрона] вблизи, я обедал с ней наверху Эйфелевой башни — и она выглядит как женщина!», — убеждал ее президент, подчеркивая, что он не хочет портить отношения с Макроном.

Оуэнс, в свою очередь, сообщила Трампу, что Брижит Макрон действительно обращалась к врачу, специализирующемуся на смене пола. После этого президент предложил ей сделку — если она пойдет навстречу, он оплатит ей интервью. «Судя по всему, у меня хорошие рейтинги, если меня просит об одолжении президент», — заключила Оуэнс.

Ранее назвавшая первую леди Франции мужчиной журналистка Наташа Рей подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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