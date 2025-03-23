Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 23 марта 2025Мир

Назвавшая первую леди Франции мужчиной журналистка подала жалобу в ЕСПЧ

Назвавшая супругу Макрона мужчиной журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Французская журналистка Наташа Рей, которая назвала супругу президента страны Эммануэля Макрона мужчиной, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом РЕН ТВ сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

По его словам, жалоба подана против Франции за нарушение статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. В частности, Рей оспаривает то, что Апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, хотя она не говорила то, в чем ее обвиняют.

Апелляционный суд Парижа на слушаниях 14-15 мая рассмотрит дело о клевете. Данглеан заявлял, что приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим.

Журналистка попросила предоставить ей политическое убежище в России.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Трампом

    Пивовары в Финляндии объявили забастовку

    Босс мафии два года скрывался от полиции и попался из-за похода в спортзал

    В Кремле высказались о переговорах по возобновлению зерновой сделки

    Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

    Стало известно отведенное НХЛ на празднование рекорда Овечкина время в ходе игры

    В Крыму заявили о втягивании Украины в невероятную трагедию

    Бастрыкин вмешался в ситуацию с удалением матки у россиянки после родов

    Названа возможная дата прекращения огня на Украине

    Маск обеспокоил Белый дом своими интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше