Назвавшая первую леди Франции мужчиной журналистка подала жалобу в ЕСПЧ

Назвавшая супругу Макрона мужчиной журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ

Французская журналистка Наташа Рей, которая назвала супругу президента страны Эммануэля Макрона мужчиной, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом РЕН ТВ сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

По его словам, жалоба подана против Франции за нарушение статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. В частности, Рей оспаривает то, что Апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, хотя она не говорила то, в чем ее обвиняют.

Апелляционный суд Парижа на слушаниях 14-15 мая рассмотрит дело о клевете. Данглеан заявлял, что приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим.

Журналистка попросила предоставить ей политическое убежище в России.