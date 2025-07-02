Арестович: Украинцы должны перестать поддерживать систему на Украине

Украинцы должны перестать участвовать в «людоедских практиках» киевского режима и перестать «поддерживать систему». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он пришел к такому выводу, говоря, что на Украине продолжится мобилизация. По его словам, вскоре встанет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин, а бронирование от призыва будет отменяться. Поэтому Арестович призвал украинцев не соглашаться с системой.

«Никто не сможет спрятаться в толпе. Найдут и спросят: "Почему ты не такой, как мы хотим? Почему не умираешь за свою второсортность?"», — написал он.

Ранее Арестович назвал украинцев «фуфлом». Поводом для эмоциональной реакции послужила новость о выпуске нового школьного учебника, где восхваляются некоторые политические и культурные деятели современной Украины.