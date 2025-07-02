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15:12, 2 июля 2025Россия

Беспилотник поразил один из самых современных танков НАТО у Курской области

Минобороны: В Сумской области у Писаревки БПЛА поразил танк Leopard 2A6
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У населенного пункта Писаревка Сумской области, которая граничит с Курской областью, поражен танк Leopard 2 в модификации А6 — один из самых современных танков НАТО. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Немецкий танк удалось поразить ударом беспилотника. На опубликованных ведомством кадрах видно, что дрон ударил по корпусу машины, после чего видеозапись прерывается.

Ранее Минобороны опубликовало кадры эвакуации Leopard, который также был подбит дроном, в российский тыл.

До этого военнослужащий с позывным Странник рассказал историю уничтожения первого Leopard в Курской области — танк российские военные уничтожили из мести за смерть сослуживца. Причастных к уничтожению танка впоследствии представили к госнаграде.

ЖЗЛ
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