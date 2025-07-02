Бывшего главу производящего взрывчатку российского завода отправили в СИЗО

Экс-главу оборонного завода арестовали за злоупотребление полномочиями

В Стерлитамаке бывший гендиректор оборонного завода «Авангард», производящего взрывчатку, Станислав Шевчук арестован по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash-Batash.

Суд постановил отправить топ-менеджера под арест на время расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в СИЗО. Следствие полагает, что обвиняемый заключил госконтракт на ремонт здания министерства обороны. Работы были выполнены наполовину, и договор был расторгнут. Но подрядчик все равно получил все 160 миллионов рублей.

Шевчук и его заместитель Михаил Богоявленский были задержаны ФСБ в мае.