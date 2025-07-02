Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 2 июля 2025Силовые структуры

Бывшего главу производящего взрывчатку российского завода отправили в СИЗО

Экс-главу оборонного завода арестовали за злоупотребление полномочиями
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Стерлитамаке бывший гендиректор оборонного завода «Авангард», производящего взрывчатку, Станислав Шевчук арестован по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash-Batash.

Суд постановил отправить топ-менеджера под арест на время расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в СИЗО. Следствие полагает, что обвиняемый заключил госконтракт на ремонт здания министерства обороны. Работы были выполнены наполовину, и договор был расторгнут. Но подрядчик все равно получил все 160 миллионов рублей.

Шевчук и его заместитель Михаил Богоявленский были задержаны ФСБ в мае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

    Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

    «Пусть сваливают!» Сотни россиян потребовали изгнать цыганский табор из села. Поводом стала гибель подростка

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

    Медведев раскрыл число поступивших в Вооруженные силы России контрактников

    Поставки новых моделей в Россию рухнули

    В российском регионе два рецедивиста украли ягнят ради подарка другу

    Превосходство Starlink в небе объяснили

    Беспилотник поразил один из самых современных танков НАТО у Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости