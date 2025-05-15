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16:29, 15 мая 2025Силовые структуры

ФСБ вскрыла махинации на производящем взрывчатку оборонном предприятии России

ФСБ задержала в Башкирии экс-руководителей ФКП «Авангард» за коррупцию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники ФСБ задержали бывшего временно исполняющего обязанности гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард» и его экс-заместителя по инвестициям и развитию по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по Башкирии.

Задержанными являются Станислав Шевчук и Михаил Богоявленский, уточняет Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики приходят домой к подозреваемым, предъявляют им документы, проводят обыски.

В отношении бывших руководителей оборонного предприятия возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По данным ФСБ, они подготовили документацию с ложными данными о выполнении подрядчиком строительно-монтажных работ на сумму 50,8 миллиона рублей, хотя они были сорваны и по этой причине договор с ним расторгнут. При этом должностные лица «Авангарда» отказались от получения банковской гарантии в размере стоимости договора.

По второму эпизоду проходит только заместитель гендиректора предприятия, который в 2023 году вымогал откат в 120 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за обеспечение ему тендеров. После заключения контрактов на поставку оборудования для оборонного предприятия на почти два миллиарда рублей бизнесмен перечислил замглавы «Авангарда» 35 миллионов рублей.

«Авангард» производит промышленную взрывчатку, химию и тару для гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали главу одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в злоупотреблении полномочиями при реализации гособоронзаказа.

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