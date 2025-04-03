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14:08, 3 апреля 2025Силовые структуры

Главу российского предприятия ОПК арестовали за злоупотребления на гособоронзаказе

В Ростове глава предприятия ОПК арестован за злоупотребления на гособоронзаказе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали главу одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в злоупотреблении полномочиями при реализации гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, задержанный на протяжении длительного периода времени завышал стоимость продукции фиктивными тратами. В результате это привело к завышению цены на сумму больше 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 201.1 («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ. Фигурант находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ возбудили дело против бывшей работницы оборонного предприятия Перми за сотрудничество с украинской спецслужбой.

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