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14:00, 2 июля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальной неделе

Синоптик Вильфанд: Температура на юге России будет ниже нормы на два градуса
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В течение недели в дневные часы температура на юге европейской части РФ будет на два градуса ниже нормы. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, столбики термометров на юге страны на этой неделе будут показывать от 23 до 28 градусов тепла. При этом, невзирая на погодную аномалию, вода в Геленджике, Туапсе и Сочи прогрелась до 22 градусов, отметил он. Что касается Крыма, то в Феодосии и Ялте температура моря составляет 18 градусов, в Евпатории — до 20 градусов.

Ранее в этот же день Вильфанд спрогнозировал жару в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также южных регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.

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