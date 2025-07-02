Часть россиян предупредили об аномальной неделе

Синоптик Вильфанд: Температура на юге России будет ниже нормы на два градуса

В течение недели в дневные часы температура на юге европейской части РФ будет на два градуса ниже нормы. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, столбики термометров на юге страны на этой неделе будут показывать от 23 до 28 градусов тепла. При этом, невзирая на погодную аномалию, вода в Геленджике, Туапсе и Сочи прогрелась до 22 градусов, отметил он. Что касается Крыма, то в Феодосии и Ялте температура моря составляет 18 градусов, в Евпатории — до 20 градусов.

Ранее в этот же день Вильфанд спрогнозировал жару в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также южных регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.