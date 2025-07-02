Части россиян пообещали жару

Вильфанд: Жара придет в СЗФО, на юг Сибири и Дальнего Востока

Жаркую погоду в ближайшее время стоит ожидать жителям некоторых регионов Северо-Западного федерального округа, южных регионов Сибири и Дальнего Востока. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Есть регионы на территории страны, где в ближайшие дни будет июльская погода. Даже не просто июльская, а очень жаркая погода. Настоящее лето», — рассказал метеоролог.

Так, в Ненецком автономном округе с 2 по 5 июля температура поднимется до плюс 23--плюс 25 градусов, в Республике Коми — до плюс 24-плюс 27. В Омской и Новосибирской областях с 3 по 5 июля столбики термометров покажут от 30 до 32 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. В Красноярском крае, Хакасии и Тыве 5-6 июля прогнозируется до плюс 30-плюс 34 градусов — на 6 градусов выше нормы. В Хабаровском и Приморском краях, а также Еврейской автономной области температура достигнет 30-35 градусов тепла, на Сахалине — 28 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентра заявили, что в Москву начало возвращаться лето. 2 июля температура в столице достигнет плюс 20 градусов.