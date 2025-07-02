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12:47, 2 июля 2025Культура

Дава заявил о необходимости кормить семью

Дава отказался комментировать поздравления Бузовой с рождением ребенка
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, заявил о необходимости кормить семью. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист отметил, что все свободное время старается проводить с женой, певицей Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), и новорожденной дочерью. «Естественно, я не могу бросить работу, мне нужно кормить семью. Свободное время, которое у меня есть, я провожу с семьей. Безусловно. Не может быть по-другому. Но кормить семью нужно», — заявил он.

При этом отмечается, что Манукян отказался комментировать ситуацию с бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой, которая поздравила его и Жадан с рождением ребенка, а также инцидент с кухонным гарнитуром.

Ранее сообщалось, что Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей. Артистка оплатила дорогостоящий кухонный гарнитур в новую квартиру, но так его и не получила.

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