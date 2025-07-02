Десятки россиян обвинили депутата в оскорблении чувств верующих из-за картинки с Мавзолеем

Россияне начали писать жалобы на депутата ГД Останину из-за картинки с Мавзолеем

Россияне начали массово писать жалобы на депутата Госдумы Нину Останину из-за картинки с Мавзолеем и обвинили ее в оскорблении чувств верующих. Это следует из комментариев к записи в Telegram-канале «Правозащитный центр "Сорок сороков"», авторы которой призвали писать на Останину заявления в СК и отчитываться о проделанной работе под постом.

Из публикации следует, что правозащитников возмутил пост Останиной о фильме православного телеканала «Спас», в котором в очередной раз ставился вопрос о выносе тела сооснователя и первого руководителя СССР Владимира Ульянова (Ленина) из Мавзолея. К записи Останина прикрепила картинку, на которой изображена лопата с уменьшенной копией Мавзолея на ней, а над рисунком — логотип «Спаса», в котором буквы с заменены на использовавшиеся членами СС руны «зиг».

«С символами военизированного подразделения гитлеровской Германии в наименовании телеканала "Спас", Нина Александровна, Вы точно не рассчитали. Просто потому что это наименование первоисточником своего формирования имеет имя Спасителя», — написали в блоге сотрудники «Правозащитного центра "Сорок Сороков"». Авторы прикрепили образец заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет и призвали оставивших жалобы отмечаться в комментариях. Об отправке заявлений уже отчитались десятки человек — по состоянию на 8:30 2 июля из было более 110.

Ранее сообщалось, что правозащитники из этого движения пощадили россиянина, не стали «портить ему жизнь» и дали сутки на исправление. Их внимание привлекла наклейка с католической монашкой на автомобиле.