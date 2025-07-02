Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 2 июля 2025Путешествия

Девушка уснула под палящим солнцем на отдыхе в Европе и осталась с красным носом на годы

The Sun: Девушка уснула под палящим солнцем в Испании и осталась с красным носом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Девушка уснула под палящим солнцем и получила сильный ожог носа во время отдыха в Европе . Об этом сообщает издание The Sun.

24-летняя Джессика МакГирр из Ирландии рассказала, как пять лет назад отправилась в отпуск на Ибицу, Испания. Во время катания на лодке ее сморил летний зной, девушка закрыла глаза и проснулась только через четыре часа — все это время она лежала под сильным солнцем без защитного крема.

Общее воспаление спало через неделю, однако нос остался красным на годы. «В течение первых трех лет у меня сильно воспалялся нос. Сейчас мне гораздо лучше, но кожа все еще очень красная», — призналась ирландка.

Девушка обращалась к трем разным врачам. Ей прописывали мази от прыщей и ожогов, а когда те не дали эффекта, посоветовали пройти курс лазерной терапии. «Я прошла четыре сеанса интенсивной импульсной светотерапии, но не увидела результатов. Врачи так и не поставили мне точный диагноз», — рассказала пострадавшая.

Теперь МакГирр вынуждена все время закрывать красноту тональным кремом. Она призналась, что больше не выходит на улицу без косметики и солнцезащитного средства с уровнем зашиты менее SPF 50.

Ранее туристка получила «солнечное отравление» во время отпуска в Мексике. Путешественница решила погреться на солнце, но ее лицо опухло так сильно, что она не смогла открыть глаза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

    В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

    Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

    Зеленского нарекли Иудой по одной причине

    53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

    Захарова раскритиковала генсека ООН

    Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

    Зеленский объявил о деталях по снабжению Украины оружием США

    Германия нашла нашла альтернативу «Северному потоку-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости