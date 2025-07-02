Дикий сурок автостопом добрался до зоопарка

В США дикий сурок сам приехал на грузовике в зоопарк

В США дикий сурок сам приехал в зоопарк Денвера и чуть не остался там. Об этом пишет People.

Зверек добрался до Денвера автостопом, спрятавшись над колесом грузовика сотрудников зоопарка. Его заметили лишь спустя три часа пути.

Ветеринары осмотрели сурка. Зверек остался цел, хоть и пережил 161 километр в дороге, поэтому его решили отпустить в дикую природу. «После того как его выпустили, он метнулся к ближайшей куче камней, пристально наблюдал за нами в течение нескольких минут, а затем закричал и исчез в лесу», — рассказали сотрудники зоопарка.

После случившегося представители зоопарка Денвера призвали водителей внимательно осматривать машины, перед тем как куда-то ехать: в них может спрятаться какой-то дикий зверь.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия дикобраза нашли среди обломков самолета. Он случайно преодолел с ними 864 километра на вертолете, морском судне и грузовом автомобиле.

