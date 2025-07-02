Дочь Агутина тайно вышла замуж за француза

KP.RU: Дочь певца Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза

Старшая дочь заслуженного артиста России Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза. Об этом пишет издание KP.RU.

По данным источника, внебрачная дочь музыканта с детства проживает в Европе. Вместе с матерью, балериной Марией Воробьевой, она некоторое время провела в Италии, но затем вернулась во Францию. По информации издания, в Ницце Полина училась в Институте Святого Иосифа, где и встретила возлюбленного — француза арабского происхождения Жуана.

Новость о замужестве 29-летней дочери Агутина подтвердил ее дед, бывший солист группы «Голубые гитары» Николай Агутин. «Полина сейчас живет в Англии. Недавно она вышла замуж», — сообщил он. Известно, что в честь свадьбы отец подарил девушке квартиру.

Ранее сообщалось, что Леонида Агутина разыскивают судебные приставы. Их внимание музыкант привлек из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина».